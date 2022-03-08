Косметическая компания Estée Lauder приостановила деятельность в России
Instagram / esteelauderrussia
Вместе с тем в заявлении указывается, что сотрудникам в нашей стране продолжают предоставлять компенсацию, так как безопасность работников остаётся приоритетом.
Американская косметическая фирма Estée Lauder приняла решение приостановить всю коммерческую деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба производителя на сайте.
"Мы решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки любому из наших розничных продавцов в России", — говорится в сообщении.
Также в компании напомнили о приостановке на прошлой неделе бизнес-инвестиций и инициатив в нашей стране. Вместе с тем производитель выделил миллион долларов, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи на Украине. Безопасность всех сотрудников Estée Lauder остаётся для компании в приоритете, поэтому она продолжает предоставлять компенсацию сотрудникам в России.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.