Косметическая компания Estée Lauder приостановила деятельность в России

Вместе с тем в заявлении указывается, что сотрудникам в нашей стране продолжают предоставлять компенсацию, так как безопасность работников остаётся приоритетом.

Американская косметическая фирма Estée Lauder приняла решение приостановить всю коммерческую деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба производителя на сайте.

"Мы решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки любому из наших розничных продавцов в России", — говорится в сообщении.