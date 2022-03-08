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8 марта, 04:36

Маркетолог Коро рассказал о самых популярных подарках к 8 Марта в этом году

Специалист отметил, что боязнь роста цен, вероятнее всего, приведёт к тому, что ожидания относительно покупок, которые были месяц назад, изменятся.

Среди подарков на 8 Марта в нынешнем году лидируют цветы. Об этом в беседе с RT рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

"Это универсальный подарок вне зависимости от политико-экономической обстановки в стране и в мире. Цветы являются символьным подарком и относительно доступным", — отметил Коро.

Что подарить любимой на 8 Марта в зависимости от знака зодиака

Что подарить любимой на 8 Марта в зависимости от знака зодиака

Также среди лидеров в этом году могут оказаться кондитерские изделия, предположил специалист, добавив, что подобного не наблюдалось уже долгие годы. При этом Коро отметил, что боязнь роста цен, вероятнее всего, приведёт к тому, что ожидания относительно покупок, которые были месяц назад, поменяются.

Ранее аллерголог-иммунолог Юлия Гайсина рассказала, какие цветы не стоит дарить людям, склонным к аллергии.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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