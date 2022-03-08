Маркетолог Коро рассказал о самых популярных подарках к 8 Марта в этом году

Среди подарков на 8 Марта в нынешнем году лидируют цветы. Об этом в беседе с RT рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

"Это универсальный подарок вне зависимости от политико-экономической обстановки в стране и в мире. Цветы являются символьным подарком и относительно доступным", — отметил Коро.

Также среди лидеров в этом году могут оказаться кондитерские изделия, предположил специалист, добавив, что подобного не наблюдалось уже долгие годы. При этом Коро отметил, что боязнь роста цен, вероятнее всего, приведёт к тому, что ожидания относительно покупок, которые были месяц назад, поменяются.