Маркетолог Коро рассказал о самых популярных подарках к 8 Марта в этом году
Специалист отметил, что боязнь роста цен, вероятнее всего, приведёт к тому, что ожидания относительно покупок, которые были месяц назад, изменятся.
Среди подарков на 8 Марта в нынешнем году лидируют цветы. Об этом в беседе с RT рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.
"Это универсальный подарок вне зависимости от политико-экономической обстановки в стране и в мире. Цветы являются символьным подарком и относительно доступным", — отметил Коро.
Также среди лидеров в этом году могут оказаться кондитерские изделия, предположил специалист, добавив, что подобного не наблюдалось уже долгие годы. При этом Коро отметил, что боязнь роста цен, вероятнее всего, приведёт к тому, что ожидания относительно покупок, которые были месяц назад, поменяются.
Ранее аллерголог-иммунолог Юлия Гайсина рассказала, какие цветы не стоит дарить людям, склонным к аллергии.
Pixabay