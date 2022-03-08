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8 марта, 03:56

Япония выразила России протест из-за внесения в список недружественных стран

Генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что такое решение Москвы вызывает сожаление.

Власти Японии направили протест России в связи с внесением её Москвой в список недружественных стран и территорий. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

"Внесение Россией (Японии. — Прим. Лайфа) в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест", — сказал на пресс-конференции генсек японского Кабмина.

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Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В список помимо всех стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония. Перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях. При этом мера будет распространяться лишь на тех кредиторов, которые совершают недружественные действия в отношении России.

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Pixabay

Иван Косицын

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