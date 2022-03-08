Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в РФ
МИД страны опубликовал очередной санкционный пакет в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.
Власти Японии вводят запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета санкций на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.
В новом санкционном списке Токио фигурируют две российские и 10 белорусских организаций и компаний. Также Токио ввёл и персональные рестрикции, под которые попали 20 россиян и 12 белорусов, среди которых оказались дети белорусского президента — Виктор и Дмитрий Лукашенко.
Кроме того, власти Японии запретили экспорт для Минобороны Белоруссии, включая вооружённые силы республики. Отмечается, что под экспортный запрет попадают в том числе и товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны.
Отметим, что это далеко не первые санкции, которые Япония ввела против России за последнее время. Так, ранее ограничения коснулись выдачи виз гражданам РФ. Кроме того, были заморожены активы финансовых учреждений, также Токио ограничил экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором. До этого Япония отреагировала санкциями на признание Москвой ДНР и ЛНР.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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