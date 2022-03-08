Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в РФ

МИД страны опубликовал очередной санкционный пакет в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

Власти Японии вводят запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета санкций на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.

В новом санкционном списке Токио фигурируют две российские и 10 белорусских организаций и компаний. Также Токио ввёл и персональные рестрикции, под которые попали 20 россиян и 12 белорусов, среди которых оказались дети белорусского президента — Виктор и Дмитрий Лукашенко.