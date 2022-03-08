Глава МИД Японии Хаяси назвал Южные Курилы "исконно японскими"

"Это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями", — сказал японский дипломат.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства страны отметил, что позиция Японии по вопросу принадлежности островов не менялась.

Ранее директор Департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что Россия якобы "оккупировала" южную часть Курильских островов, что, на его взгляд, противоречит международному праву. Заявление прозвучало 28 февраля в ходе дебатов в парламенте Японии. Уяма отметил, что действия России на Украине и на Курилах в этом отношении схожи.