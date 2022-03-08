Норвегия отказалась закрывать порты для российских рыболовецких судов

Норвегия не станет закрывать порты для российских рыболовецких судов, поскольку считает необходимым продолжать сотрудничество с Россией в этой сфере. Об этом заявил министр рыболовства страны Бьорнар Скьяран в интервью радиостанции NRK.

Закрытие норвежской экономической зоны для российских рыболовецких судов не обсуждается. По словам чиновника, если страна закроет свои порты, это может иметь серьёзные последствия для ловли трески, а квота на это распределяется между двумя странами практически поровну.

"Норвегия сотрудничала с Россией на уровне рыболовства почти 50 лет, несмотря на изменение политического климата. Несмотря на то что мы сейчас находимся в сложной ситуации, мы по-прежнему делим рыбные запасы в Баренцевом море с Россией, и без сотрудничества у нас не будет надёжного управления", — отметил министр, добавив, что отказ закрывать порты вовсе не означает, что другие санкции не будут приняты.