Норвегия отказалась закрывать порты для российских рыболовецких судов
При этом министр рыболовства страны уточнил, что это не означает, что другие санкции не будут приняты.
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Норвегия не станет закрывать порты для российских рыболовецких судов, поскольку считает необходимым продолжать сотрудничество с Россией в этой сфере. Об этом заявил министр рыболовства страны Бьорнар Скьяран в интервью радиостанции NRK.
Закрытие норвежской экономической зоны для российских рыболовецких судов не обсуждается. По словам чиновника, если страна закроет свои порты, это может иметь серьёзные последствия для ловли трески, а квота на это распределяется между двумя странами практически поровну.
"Норвегия сотрудничала с Россией на уровне рыболовства почти 50 лет, несмотря на изменение политического климата. Несмотря на то что мы сейчас находимся в сложной ситуации, мы по-прежнему делим рыбные запасы в Баренцевом море с Россией, и без сотрудничества у нас не будет надёжного управления", — отметил министр, добавив, что отказ закрывать порты вовсе не означает, что другие санкции не будут приняты.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.