Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте на Украине
По мнению президента Венесуэлы, члены альянса должны заняться деэскалацией ситуации.
В ситуации, которая сложилась на Украине, виноваты страны НАТО, и именно они должны принять меры по деэскалации конфликта. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его выступление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.
"Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта", — заявил Мадуро.
Президент Венесуэлы добавил, что члены Североатлантического альянса также отвечают за поиск наиболее благоприятного сценария, который будет предполагать достижение определённых соглашений между всеми сторонами, замешанными в конфликте.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / EPA