Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте на Украине

В ситуации, которая сложилась на Украине, виноваты страны НАТО, и именно они должны принять меры по деэскалации конфликта. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его выступление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта", — заявил Мадуро.