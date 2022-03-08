Сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России
В своём заявлении компания заявила, что у них "нет другого выхода" из-за разворачивающихся на Украине событий. Всего в РФ насчитывается 27 торговых точек, в которых работает около 5 тысяч сотрудников.
Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приостанавливает работу в России. Об этом сказано в заявлении компании.
Соответствующее решение было принято компанией из-за ситуации вокруг Украины. Уточняется, что у сети "нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".
Первые магазины торговой сети открылись в России в 2003 году. Сейчас OBI представлена 27 торговыми точками в нашей стране, в которых работает около 4,9 тысячи сотрудников.
Ранее о прекращении работы в России объявили финские Valio и Paulig. Оба производителя продуктов подчеркнули, что уход с рынка на территории страны начнётся в срочном порядке.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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