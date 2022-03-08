Сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России

В своём заявлении компания заявила, что у них "нет другого выхода" из-за разворачивающихся на Украине событий. Всего в РФ насчитывается 27 торговых точек, в которых работает около 5 тысяч сотрудников.

Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приостанавливает работу в России. Об этом сказано в заявлении компании.

Соответствующее решение было принято компанией из-за ситуации вокруг Украины. Уточняется, что у сети "нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".

Первые магазины торговой сети открылись в России в 2003 году. Сейчас OBI представлена 27 торговыми точками в нашей стране, в которых работает около 4,9 тысячи сотрудников.