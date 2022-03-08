Депутат ЕП Мариани предрёк катастрофу Евросоюзу при отказе от импорта газа из России

Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупредил, что отказ Европейского союза от импорта российского газа и нефти может обернуться катастрофой. Такое заявление он сделал в беседе с РИА "Новости".

"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе", — сказал парламентарий.