НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 06:09
8326

Депутат ЕП Мариани предрёк катастрофу Евросоюзу при отказе от импорта газа из России

Во время принятия решений о санкциях Европа ведёт себя эмоционально, заметил он, добавив, что РФ в будущем восстановится и окрепнет в некоторых областях, которые были затронуты ограничениями.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупредил, что отказ Европейского союза от импорта российского газа и нефти может обернуться катастрофой. Такое заявление он сделал в беседе с РИА "Новости".

"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе", — сказал парламентарий.

По его словам, Европа ведёт себя эмоционально во время принятия решений о санкциях, она уже не знает, какие рестрикции добавить. Мариани также отметил, что России придётся нелегко, но страна сможет восстановиться и окрепнуть в некоторых областях, которые были затронуты ограничениями.

Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в РФ

Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в РФ

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1