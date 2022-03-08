Депутат ЕП Мариани предрёк катастрофу Евросоюзу при отказе от импорта газа из России
Во время принятия решений о санкциях Европа ведёт себя эмоционально, заметил он, добавив, что РФ в будущем восстановится и окрепнет в некоторых областях, которые были затронуты ограничениями.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупредил, что отказ Европейского союза от импорта российского газа и нефти может обернуться катастрофой. Такое заявление он сделал в беседе с РИА "Новости".
"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе", — сказал парламентарий.
По его словам, Европа ведёт себя эмоционально во время принятия решений о санкциях, она уже не знает, какие рестрикции добавить. Мариани также отметил, что России придётся нелегко, но страна сможет восстановиться и окрепнуть в некоторых областях, которые были затронуты ограничениями.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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