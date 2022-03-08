Yamaha не собирается уходить с российского рынка

В компании подтвердили приостановку экспорта товаров из-за проблем с логистикой, однако, если они разрешатся, поставки продолжатся в прежних объёмах. Сейчас на складах есть определённый запас.

Японская компания Yamaha продолжит работу в России, несмотря на проблемы с поставками музыкальных инструментов и оборудования из-за ситуации на Украине. Заявление пресс-службы компании приводит ТАСС.

"Это факт, что экспорт временно приостановлен из-за проблем с логистикой, связанных с текущей ситуацией на Украине. Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки, как и раньше", — уточнили в Yamaha, добавив, что фирма с российского рынка не уходит.

Точки продаж в РФ сейчас работают в обычном режиме, а запасы продукции на складах пока имеются, заметили в пресс-службе. В заявлении компании на сайте также опровергается информация об уходе компании с рынка России.