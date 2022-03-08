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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 06:25
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Yamaha не собирается уходить с российского рынка

Обложка © Pexels

Обложка © Pexels

В компании подтвердили приостановку экспорта товаров из-за проблем с логистикой, однако, если они разрешатся, поставки продолжатся в прежних объёмах. Сейчас на складах есть определённый запас.

Японская компания Yamaha продолжит работу в России, несмотря на проблемы с поставками музыкальных инструментов и оборудования из-за ситуации на Украине. Заявление пресс-службы компании приводит ТАСС.

"Это факт, что экспорт временно приостановлен из-за проблем с логистикой, связанных с текущей ситуацией на Украине. Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки, как и раньше", — уточнили в Yamaha, добавив, что фирма с российского рынка не уходит.

Точки продаж в РФ сейчас работают в обычном режиме, а запасы продукции на складах пока имеются, заметили в пресс-службе. В заявлении компании на сайте также опровергается информация об уходе компании с рынка России.

Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России
Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России

Ранее агентство Kyodo сообщало, что Yamaha якобы объявила об остановке поставок музыкальных инструментов и оборудования в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

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Артур Лапсаков
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