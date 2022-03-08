"Страна.ua": Сына и внука Софии Ротару задержали на границе Украины и Молдавии

Всё произошло возле города Могилёв-Подольский, родственники певицы находились в составе группы из десяти человек, среди которых восемь — граждане Украины призывного возраста.

Задержанные на украино-молдавской границе, среди которых сын и внук певицы Софии Ротару. Видео © "Страна.ua"

Сын и внук певицы Софии Ротару, предположительно, могли быть задержаны на украино-молдавской границе. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Отмечается, что всего возле города Могилёв-Подольский 7 марта были задержаны десять человек, среди которых восемь — граждане Украины призывного возраста и "поводырь" из Молдавии. В телеграм-канале издание опубликовало видео и фото паспортов, на которых можно узнать сына и внука известной певицы — Руслана и Анатолия Евдокименко.

Фото паспортов Руслана и Анатолия Евдокименко. Фото © "Страна.ua"