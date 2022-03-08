ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 07:14
9754

"Страна.ua": Сына и внука Софии Ротару задержали на границе Украины и Молдавии

Всё произошло возле города Могилёв-Подольский, родственники певицы находились в составе группы из десяти человек, среди которых восемь — граждане Украины призывного возраста.

Задержанные на украино-молдавской границе, среди которых сын и внук певицы Софии Ротару. Видео © "Страна.ua"

Сын и внук певицы Софии Ротару, предположительно, могли быть задержаны на украино-молдавской границе. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Отмечается, что всего возле города Могилёв-Подольский 7 марта были задержаны десять человек, среди которых восемь — граждане Украины призывного возраста и "поводырь" из Молдавии. В телеграм-канале издание опубликовало видео и фото паспортов, на которых можно узнать сына и внука известной певицы — Руслана и Анатолия Евдокименко.

Фото паспортов Руслана и Анатолия Евдокименко. Фото © "Страна.ua"

Фото паспортов Руслана и Анатолия Евдокименко. Фото © "Страна.ua"

Украинский суд уведомил певца Олега Газманова о заочном аресте
Украинский суд уведомил певца Олега Газманова о заочном аресте

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

"Страна.ua"

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • София Ротару
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar