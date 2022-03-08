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8 марта, 07:06

Джоан Роулинг пожертвует до миллиона фунтов украинским детям в детдомах

Благотворительный фонд Lumos собирает средства на оказание помощи сиротам на Украине, обеспечение их едой, а также гигиеническими и медицинскими наборами.

Писательница, автор книг о мире волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг собирается пожертвовать до миллиона фунтов стерлингов украинским детям. Об этом она сообщила в "Твиттере", ссылаясь на объявление благотворительного фонда Lumos о сборе средств.

"Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даёте возможность Lumos оказывать помощь самым уязвимым детям на Украине", — написала она.

Сам же фонд призывает пожертвовать деньги на срочное оказание помощи детям в детдомах Украины, обеспечение их едой, а также гигиеническими и медицинскими наборами. На сайте отмечается, что Lumos работает в Житомирской области. На момент начала проведения спецоперации в детских домах региона находилось более 1,5 тысячи детей, а по всей стране — около 100 тысяч.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Instagram / jkrowling_official

Светлана Оперук

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