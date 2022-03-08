Джоан Роулинг пожертвует до миллиона фунтов украинским детям в детдомах
Благотворительный фонд Lumos собирает средства на оказание помощи сиротам на Украине, обеспечение их едой, а также гигиеническими и медицинскими наборами.
Писательница, автор книг о мире волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг собирается пожертвовать до миллиона фунтов стерлингов украинским детям. Об этом она сообщила в "Твиттере", ссылаясь на объявление благотворительного фонда Lumos о сборе средств.
"Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даёте возможность Lumos оказывать помощь самым уязвимым детям на Украине", — написала она.
Сам же фонд призывает пожертвовать деньги на срочное оказание помощи детям в детдомах Украины, обеспечение их едой, а также гигиеническими и медицинскими наборами. На сайте отмечается, что Lumos работает в Житомирской области. На момент начала проведения спецоперации в детских домах региона находилось более 1,5 тысячи детей, а по всей стране — около 100 тысяч.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Instagram / jkrowling_official