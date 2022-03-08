Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский должен любой ценой остановить кровопролитие в стране и достичь мирного соглашения. Об этом заявил бывший глава Незалежной Виктор Янукович.

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут на Украине, в Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнёры на Западе", — передаёт РИА "Новости" слова Януковича.

Экс-лидер Украины сожалеет, что его "жертва" в 2014 году не остановила майданную власть, развязавшую войну в Донбассе. Он уверен, что начавшие конфликт в Донбассе много лет назад должны понести самое суровое наказание. Не существует такой власти, которая была бы дороже крови детей, отметил он. Заключил Янукович своё обращение строчкой из Евангелия от Матфея: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими".