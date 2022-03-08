Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения
Те, кто начал конфликт в Донбассе, должен понести самое суровое наказание, считает бывший украинский президент. По его словам, не существует такой власти, которая была бы дороже крови детей.
Президент Украины Владимир Зеленский должен любой ценой остановить кровопролитие в стране и достичь мирного соглашения. Об этом заявил бывший глава Незалежной Виктор Янукович.
"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут на Украине, в Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнёры на Западе", — передаёт РИА "Новости" слова Януковича.
Экс-лидер Украины сожалеет, что его "жертва" в 2014 году не остановила майданную власть, развязавшую войну в Донбассе. Он уверен, что начавшие конфликт в Донбассе много лет назад должны понести самое суровое наказание. Не существует такой власти, которая была бы дороже крови детей, отметил он. Заключил Янукович своё обращение строчкой из Евангелия от Матфея: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими".
Как сообщал Лайф, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Владимир Гердо