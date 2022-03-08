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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 07:31

Рейтинговая компания QS приостановит сотрудничество с российскими и белорусскими вузами

Организация намерена скрыть информацию об учебных заведениях в новом рейтинге университетов и перестать предлагать их в качестве мест для получения образования.

Британская рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) приостанавливает сотрудничество с российскими и белорусскими университетами в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

"Теперь мы скроем российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратим продвижение российских университетов и России как страны для учёбы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Quacquarelli Symonds прекращает сотрудничество с партнёрами из России.

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Pexels

Григорий Воронцов
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