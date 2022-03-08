Рейтинговая компания QS приостановит сотрудничество с российскими и белорусскими вузами

Организация намерена скрыть информацию об учебных заведениях в новом рейтинге университетов и перестать предлагать их в качестве мест для получения образования.

Британская рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) приостанавливает сотрудничество с российскими и белорусскими университетами в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

"Теперь мы скроем российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратим продвижение российских университетов и России как страны для учёбы", — говорится в сообщении.