Рейтинговая компания QS приостановит сотрудничество с российскими и белорусскими вузами
Организация намерена скрыть информацию об учебных заведениях в новом рейтинге университетов и перестать предлагать их в качестве мест для получения образования.
Британская рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) приостанавливает сотрудничество с российскими и белорусскими университетами в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.
"Теперь мы скроем российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратим продвижение российских университетов и России как страны для учёбы", — говорится в сообщении.
Кроме того, Quacquarelli Symonds прекращает сотрудничество с партнёрами из России.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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