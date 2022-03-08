Разведка США назвала Россию главной угрозой в киберпространстве
Отмечается, что Москва "рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран". Также Вашингтон видит киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.
Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве. Об этом сообщается в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
"Мы оцениваем, что Россия останется самой серьёзной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак", — говорится в сообщении.
Хэйнс отметила, что "Россия рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран". Также в докладе подчеркнули, что США видят киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.
Ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.
Pixabay