Разведка США назвала Россию главной угрозой в киберпространстве

Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве. Об этом сообщается в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Мы оцениваем, что Россия останется самой серьёзной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак", — говорится в сообщении.

Хэйнс отметила, что "Россия рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран". Также в докладе подчеркнули, что США видят киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.