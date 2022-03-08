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8 марта, 10:18

Канье Уэст ответил на критику клипа, где он "обезглавил" возлюбленного Ким Кардашьян

Бывшая жена рэпера уже несколько месяцев встречается с комиком Питом Дэвидсоном. Всё это время артист всячески пытается навредить отношениям пары, чтобы вернуть экс-супругу.

Известный американский рэпер Канье Уэст ответил на критику клипа, в котором он "обезглавливает" нового бойфренда Ким Кардашьян — актёра Пита Дэвидсона. Отметим, что даже самые преданные поклонники артиста не оценили ролик и посоветовали Уэсту угомонить бурную фантазию. В долгу музыкант решил не оставаться и тут же ответил хейтерам.

"Искусство — это терапия, как и этот взгляд. Искусство защищено, как и свобода слова. Искусство вдохновляет и упрощает мир. Искусство не является заместителем какого-либо зла или вреда. Любое другое предположение о моём творчестве является ложным и злонамеренным", — написал Уэст в "Инстаграме", прикрепив скриншот из клипа с горящей церковью.

Фрагмент из клипа Канье Уэста с жестокой расправой над Питом Дэвидсоном. Скриншот © YouTube / The Game

Фрагмент из клипа Канье Уэста с жестокой расправой над Питом Дэвидсоном. Скриншот © YouTube / The Game

Как Ким Кардашьян наслаждается жизнью, пока Канье Уэст сходит по ней с ума

Как Ким Кардашьян наслаждается жизнью, пока Канье Уэст сходит по ней с ума

В ролике, о котором идёт речь, кукла, похожая на Уэста, похищает и закапывает заживо куклу, похожую на комика. Также в клипе рэпер расхаживает с отрезанной головой своего противника. Добавим, что Кардашьян уже несколько месяцев встречается с Питом Дэвидсоном. Всё это время Канье всячески издевается над новым возлюбленным бывшей супруги. В частности, рэпер публично высмеивает актёра и угрожает ему.

Как рассказывал Лайф ранее, Уэст пожаловался, что Ким Кардашьян не пустила его на празднование дня рождения дочери. Чикаго исполнилось четыре года, и рэпер обратился за поддержкой к своим фанатам, чтобы вразумить бывшую жену и тёщу.

Обложка ©

Instagram / photosofkanye

Наталья Исакова

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