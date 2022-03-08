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8 марта, 08:30

10 фото звёзд с питомцами, глядя на которые становится непонятно, чьим фанатом быть

Перед врождённым обаянием питомцев не может устоять никто — даже звёзды шоубиза. В подборке ниже — 10 знаменитостей, которые находят время для домашних животных, несмотря на гастроли и плотный график.

Сергей Лазарев и его дворняжки Лиса и Дейзи

Певец Сергей Лазарев с сыном и собаками. Фото © Instagram / lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев с сыном и собаками. Фото © Instagram / lazarevsergey

Лера Кудрявцева и её кот Фофан

Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / leratv

Ольга Бузова со своими йорком Евой и шпицем Челси

Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

Анастасия Волочкова и её кот Риччи

Балерина Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Джиган и его овчарка по кличке Бумер

Рэпер Джиган. Фото © Instagram / iamgeegun

Рэпер Джиган. Фото © Instagram / iamgeegun

Влад Лисовец и все его коты слева направо: Федя, Мотя и Матильда

Стилист Влад Лисовец. Фото © Instagram / kot_bandit

Стилист Влад Лисовец. Фото © Instagram / kot_bandit

Екатерина Варнава и её такса с по-настоящему статусной кличкой Биркин — в честь легендарных сумок Hermes

Юмористка Екатерина Варнава. Фото © Instagram / kativarnava

Юмористка Екатерина Варнава. Фото © Instagram / kativarnava

Родион Газманов и его кот Шелдон

Певец Родион Газманов. Фото © Instagram / rodder13

Певец Родион Газманов. Фото © Instagram / rodder13

Алексей Воробьёв с корги Моцартом

Певец Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow

Певец Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow

Дмитрий Хрусталёв и его кошка Кика

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв. Фото © Instagram / dmitry_khrustalev

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв. Фото © Instagram / dmitry_khrustalev

В День подруг вспоминаем 10 звёзд, доказавших, что женская дружба... бывает!

В День подруг вспоминаем 10 звёзд, доказавших, что женская дружба... бывает!

Обложка ©

Instagram / kot_bandit, lazarevsergey

Сергей Трофимов

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