10 фото звёзд с питомцами, глядя на которые становится непонятно, чьим фанатом быть

Сергей Лазарев и его дворняжки Лиса и Дейзи

Певец Сергей Лазарев с сыном и собаками. Фото © Instagram / lazarevsergey

Лера Кудрявцева и её кот Фофан

Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / leratv

Ольга Бузова со своими йорком Евой и шпицем Челси

Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

Анастасия Волочкова и её кот Риччи

Балерина Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Джиган и его овчарка по кличке Бумер

Рэпер Джиган. Фото © Instagram / iamgeegun

Влад Лисовец и все его коты слева направо: Федя, Мотя и Матильда

Стилист Влад Лисовец. Фото © Instagram / kot_bandit

Екатерина Варнава и её такса с по-настоящему статусной кличкой Биркин — в честь легендарных сумок Hermes

Юмористка Екатерина Варнава. Фото © Instagram / kativarnava

Родион Газманов и его кот Шелдон

Певец Родион Газманов. Фото © Instagram / rodder13

Алексей Воробьёв с корги Моцартом

Певец Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow

Дмитрий Хрусталёв и его кошка Кика