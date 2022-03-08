10 фото звёзд с питомцами, глядя на которые становится непонятно, чьим фанатом быть
Перед врождённым обаянием питомцев не может устоять никто — даже звёзды шоубиза. В подборке ниже — 10 знаменитостей, которые находят время для домашних животных, несмотря на гастроли и плотный график.
Сергей Лазарев и его дворняжки Лиса и Дейзи
Певец Сергей Лазарев с сыном и собаками. Фото © Instagram / lazarevsergey
Лера Кудрявцева и её кот Фофан
Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / leratv
Ольга Бузова со своими йорком Евой и шпицем Челси
Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86
Анастасия Волочкова и её кот Риччи
Балерина Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art
Джиган и его овчарка по кличке Бумер
Рэпер Джиган. Фото © Instagram / iamgeegun
Влад Лисовец и все его коты слева направо: Федя, Мотя и Матильда
Стилист Влад Лисовец. Фото © Instagram / kot_bandit
Екатерина Варнава и её такса с по-настоящему статусной кличкой Биркин — в честь легендарных сумок Hermes
Юмористка Екатерина Варнава. Фото © Instagram / kativarnava
Родион Газманов и его кот Шелдон
Певец Родион Газманов. Фото © Instagram / rodder13
Алексей Воробьёв с корги Моцартом
Певец Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow
Дмитрий Хрусталёв и его кошка Кика
Телеведущий Дмитрий Хрусталёв. Фото © Instagram / dmitry_khrustalev
Instagram / kot_bandit, lazarevsergey