Сильные и независимые: россиянки, которые всего добились сами

Татьяна Бакальчук (46 лет)

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото © ТАСС / Александр Щербак

По образованию Татьяна Бакальчук — преподаватель английского языка. Она была домохозяйкой в декрете, когда возникла идея создать собственный бизнес. Так впоследствии и появился интернет-магазин Wildberries, принёсший миллиардные доходы.

По оценкам Forbes, в 2021-м состояние Бакальчук увеличилось на 11,92 миллиарда долларов и превысило 13 млрд долларов. Аналитики журнала отмечали, что этого удалось достичь благодаря переоценке онлайн-ретейлера, который показал почти двукратный рост оборота по сравнению с 2020 годом. Также на стоимость площадки повлияло успешное IPO Ozon — главного конкурента Wildberries.

Мария Шарапова (34)

Фото © Getty Images / Sean Zanni / Patrick McMullan

В феврале 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. С теннисом она попрощалась в трогательном письме. За девять лет в туре WTA россиянка одержала пять побед на турнирах "Большого шлема". Шарапова — одна из немногих теннисисток, кому удалось выиграть "карьерный Большой шлем", то есть победить на всех турнирах — "Уимблдоне", "Ролан Гарросе", открытых чемпионатах Австралии и США по теннису.

За карьеру Мария, по данным американского Forbes, заработала $39 млн призовых — на тот момент это было третье место среди женщин за всю историю. Намного большую сумму — порядка $300 млн до вычета налогов — теннисистка получила от спонсоров и выступлений. Но не теннисом единым — в последние годы Шарапова зарабатывает на продаже конфет и шоколада под брендом Sugarpova.

Осенью 2020-го Forbes поместил Марию на 87-е место списка богатейших женщин Штатов, которые самостоятельно сколотили состояние. Тогда журнал указал, что Марии принадлежит около $200 млн. Кстати, в 2021-м россиянка уже не попала в топ-100.

Наталья Касперская (56)

Генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская. Фото © ТАСС / Андрей Никеричев

До 2007 года Наталья Касперская возглавляла Лабораторию Касперского. Из числа совладельцев компании она вышла в 2011 году. Сейчас Касперская управляет группой компаний InfoWatch — разработчиком комплексных решений для информационной безопасности организаций. Кроме того, она является председателем правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". В августе 2020-го Наталья Касперская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ольга Бузова (36)

Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

Ольгу Бузову по праву можно назвать селф-мейд-вумен. Известность она обрела в 18, когда попала на проект "Дом-2". Оля строила любовь четыре года, её даже признали лучшей участницей за всю историю шоу. Постепенно Бузова начала вести программы на ТВ, а в декабре 2008-го и вовсе стала ведущей самого "Дома-2". Продолжалось это долгих 12 с небольшим лет — до весны 2021-го.

На карьере ТВ-дивы Ольга не остановилась — сейчас она популярная певица, успевшая отличиться и на театральной сцене. В 2019-м заняла второе место в рейтинге топ-40 самых успешных звёзд России до 40 лет журнала Forbes. А в октябре 2020-го звезда вошла в Книгу рекордов России. Её отметили за самое большое количество подписчиков на территории РФ и СНГ и как самую влиятельную девушку, имеющую наибольшее число фолловеров в "Инстаграме". Тогда на Бузову было подписано 22 млн аккаунтов, сейчас, в марте 2022-го, — 23,2 млн.

Елена Батурина (59)

Елена Батурина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин