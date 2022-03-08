Самые завидные невесты России, на которых точно стоит подписаться в Instagram

Диана Манасир

Диана Манасир. Фото © Facebook / Diana Manasir

22-летняя дочь миллиардера Зияда Манасира Диана успела побывать замужем за московским плейбоем финансистом Ростиславом Багировым. В апреле 2021-го стало известно, что брак распался и Манасир вновь стала завидной невестой. В "Инстаграме" у Дианы 313 тысяч подписчиков, под постами — тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Девушке приходится всё время отбиваться от назойливых ухажёров, навыки слива Диана уже отточила до автоматизма. Побывав "по ту сторону баррикад", Манасир признаётся, что не агитирует ни за брак, ни за развод. Красавица уверена: в XXI веке полноценным членом общества можно быть, не связывая себя брачными узами.

Наталья Михалкова

Наталья Михалкова. Фото © Instagram / mixalkovan

Дочь актёра Артёма Михалкова и пиарщицы Дарьи Михалковой Наталья — любимица своего знаменитого деда, режиссёра Никиты Михалкова. Внуков у народного артиста РСФСР много, но именно в Наташе он души не чает. Девушка учится на отделении искусствоведения исторического факультета МГУ, в планах Михалковой — стать арт-дилером. Что касается личной жизни, тут всё сложно. Сама Наталья связывает это с тем, что отец — идеал.

Стася Венкова

Актриса и режиссёр Стася Венкова. Фото © Instagram / stacyvenkova

24-летняя петербурженка Стася Венкова окончила ВГИК с красным дипломом. Девушка училась в мастерской кинорежиссёра Сергея Соловьёва, стала его последней музой. По сценарию Стаси Соловьёв снял короткометражку "Ути-ути-ути" о старом рыбаке и русалках-нимфетках. Кстати, в 2017-м Венкова стала первой в номинации "Лучший молодой режиссёр" на кинофестивале в Сараеве (Sarajevo Fashion Film Festival). Приз она получила за свою дебютную картину "Кафе "Полночь". Сердце Стаси несвободно — шесть с половиной лет она встречается с однокурсником, прапраправнуком писателя Льва Толстого режиссёром Иваном Толстым.

Елизавета Аминова

Елизавета Аминова. Фото © Instagram / liza_aminova

Дочь долларового миллионера Вячеслава Аминова Елизавета известна как "королева сердец" — муза творческих людей, душа любой компании. Подписчиков в "Инстаграме" у Лизы по нынешним меркам не слишком много — около 28 тысяч, но не спешите радоваться: девушка уже давно в отношениях с бизнесменом Степаном Симкиным.

Изабель Эйдлен

Актриса Изабель Эйдлен. Фото © Instagram / eidlen

Изабель Эйдлен — одна из ярких актрис нового времени. Девушка громко заявила о себе в феврале, вместе с Милошем Биковичем сыграв в сериале "The Тёлки". Отвечая на вопрос, ценна ли для неё, как и для её героини, обеспеченность избранника, говорит: "Женщины любят не за богатство, а за те качества, которые к нему привели".

Ксения Китаева

Ксения Китаева. Фото © Instagram / kseniakitaeva

Выпускница МГУ Ксения Китаева отвечает за светскую хронику в Buro 24/7. Ксюша — дочь владельца девелоперской компании Vesper Дениса Китаева, соответственно, не из тех, кого удивишь путешествием на бизнесджете.

Изабелла Мерман

Изабелла Мерман. Фото © Facebook / Izabella Merman

Слыхали о малышках на миллион? Изабелла Мерман точно из них! Дочка члена совета директоров "Руссобанка" Александра Мермана уверена, что девушка встречает того мужчину, который отражает её внутреннее состояние. Она уверена, что подобное притягивает подобное. Мерман очень музыкальна, рано поступила в Московскую консерваторию на вокальный факультет. Изабелла — регулярная гостья Большого театра, а ещё обожает Италию.

Тамара Дзуцева

Певица Тамара Дзуцева. Фото © Instagram / tamara.mp3

Тамара Дзуцева окончила факультет управления и политики МГИМО, но карьеру строит совсем в другой сфере. Девушка пишет песни, причём весьма успешно. Поклонники знают её по сценическому имени Tamara.

Варвара Протасова

Варвара Протасова. Фото © Instagram / vaprotasova