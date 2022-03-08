Супруги занялись спортом вместе и стали фитоняшками, похудев на 70 килограммов
Говорят, чтобы было проще худеть, нужно найти напарника по спорту или диетам. Героям этого материала повезло — они были друг у друга, а результат превзошёл все ожидания.
TikTok-блогерша Наташа Персон никогда особо не следила за здоровьем и своим весом. Мужа нашла себе под стать — Давид тоже не мечтал об идеальной физической форме. Вместе ребята отлично проводили время, ели сколько душа пожелает и на своём примере показывали, что такое бодипозитив. Но в прошлом году пара переосмыслила само понятие любви к собственному телу и, вместо того чтобы медленно убивать себя вкусняшками, решила стать лучшими версиями себя. Всё прошло по плану!
Видео © TikTok / natashapehrson
Первой ЗОЖ-эксперимент начала Наташа. В конце 2020-го девушка весила 106 килограммов. Причин, почему вес достиг такой впечатляющей отметки, много. Три беременности, семейная жизнь — у неё просто не было сил и энергии на то, чтобы следить на питанием. В попытках привести себя в порядок Наташа стала считать калории, изменила рацион и вскоре начала заниматься спортом.
Блогерша Наташа Персон. Фото © Instagram / natashapehrson
За год девушка похудела почти на 20 килограммов, чем сильно впечатлила мужа, который к осени 2021-го весил 117 кг. Давид решился на настоящий марафон — под присмотром уже опытной жены мужчина 75 дней подряд занимался спортом, следил за питанием, количеством выпитой воды и качеством сна. Результат, которым они поделились на вирусном видео, говорит сам за себя.
Фото © Instagram / natashapehrson
К февралю 2022-го домашние весы супругов показывали цифры, которых они не видели с подросткового возраста. Наташа похудела на 41 килограмм и теперь весит 65 кг. Давид сбросил 29 кг, и сейчас его вес составляет меньше 90 килограммов — отличный для мужчины его роста. Ребята стали настоящими интернет-звёздами. В TikTok записи их преображений посмотрели десятки миллионов раз, и ясно почему.
WOW-video
TikTok / natashapehrson