Супруги занялись спортом вместе и стали фитоняшками, похудев на 70 килограммов

TikTok-блогерша Наташа Персон никогда особо не следила за здоровьем и своим весом. Мужа нашла себе под стать — Давид тоже не мечтал об идеальной физической форме. Вместе ребята отлично проводили время, ели сколько душа пожелает и на своём примере показывали, что такое бодипозитив. Но в прошлом году пара переосмыслила само понятие любви к собственному телу и, вместо того чтобы медленно убивать себя вкусняшками, решила стать лучшими версиями себя. Всё прошло по плану!

Видео © TikTok / natashapehrson

Первой ЗОЖ-эксперимент начала Наташа. В конце 2020-го девушка весила 106 килограммов. Причин, почему вес достиг такой впечатляющей отметки, много. Три беременности, семейная жизнь — у неё просто не было сил и энергии на то, чтобы следить на питанием. В попытках привести себя в порядок Наташа стала считать калории, изменила рацион и вскоре начала заниматься спортом.

Блогерша Наташа Персон. Фото © Instagram / natashapehrson

За год девушка похудела почти на 20 килограммов, чем сильно впечатлила мужа, который к осени 2021-го весил 117 кг. Давид решился на настоящий марафон — под присмотром уже опытной жены мужчина 75 дней подряд занимался спортом, следил за питанием, количеством выпитой воды и качеством сна. Результат, которым они поделились на вирусном видео, говорит сам за себя.

Фото © Instagram / natashapehrson