Токсичность и абьюз: Самые опасные люди по знакам зодиака

Рак

За часто красивой внешностью Рака скрывается действительно ядовитая личность, которая только и ждёт, чтобы контролировать всё и всех. Эти люди в какой-то момент могут стать одержимыми властью, поэтому не побоятся "пойти по головам". Особенно если на кону будет честь или комфорт их любимых. Раки — семьянины, часто ревнивцы и подкаблучники, с нездоровой манией: желают знать о партнёре абсолютно всё. Нужно им это, чтобы во время ссор шантажировать и бить по слабым местам оппонента.

Козерог

Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Фраза "никогда не судите о книге по обложке" как нельзя лучше подходит для людей, рождённых под знаком зодиака Козерог. При первом знакомстве они могут показаться интеллигентными и безобидными собеседниками с нейтральной позицией. Но на самом деле Козероги проводят достаточно много времени в собственных мыслях, выстраивая идеальный для себя образ партнёра. И как только реальность перестанет соответствовать фантазиям, этот знак зодиака покажет себя настоящего: токсичного, придирчивого и чрезмерно консервативного.

Овен

Люди, рождённые под первым знаком зодиакального круга, просто не умеют скрывать негативные черты характера, а в большинстве случаев даже выставляют их на всеобщее обозрение. Как утверждают астрологи, Овны пойдут на всё, чтобы получить желаемое, не стыдясь и не брезгуя "грязными" приёмами. Интриги, обманы, сплетни — если это поможет представителю огненной стихии добиться того, чего он хочет, Овен пойдёт на всё. Поэтому лишний раз обидеть или оскорбить соперника, дабы выиграть соревнование, для него легче лёгкого.

Телец

Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Эти представители земной стихии отличаются повышенной уверенностью в себе, меркантильностью и эгоизмом, но более "здоровым", чем у Овнов. Звездочёты часто в натальных картах Тельцов находят педантичность, мстительность, язвительность и желание доказать каждому, что именно они — самые идеальные и успешные люди на планете. Такой набор личностных качеств не мешает Тельцам жить припеваючи, но очень сильно может истрепать нервы партнёру.

Скорпион

Скорпионы давно запятнали репутацию, а уж когда дело доходит до их токсичности, этот зодиак автоматически занимает лидирующие места. Эти представители водной стихии, к сожалению, по своей природе пессимистичны и негативны, а это означает, что им трудно видеть стакан наполовину полным. Поэтому они часто кидаются на других людей с оскорблениями, если те ведут себя как-то не так, как ожидал Скорпион. Например, перечат или не воспринимают всерьёз их советы и желания.

Дева

Несмотря на, казалось бы, звёздную репутацию Девы, люди этого знака зодиака на самом деле очень токсичны. Астрологи рассказывают, что чрезмерная холодность и жестокость представителей стихии Земли возникают из-за беспокойства, которое постоянно разъедает людей-Дев, подталкивая к обособленности. Закрытые и сами себе на уме, желающие растаптывать конкурентов и требующие к своей персоне безжалостно много внимания. Если вы хотите задеть или оскорбить Деву, просто перестаньте первым делать комплименты — скандал не заставит долго ждать.