Клюнули на наживку: Как обхитрить наставников шоу "Голос. Дети", чтобы пройти слепые прослушивания Впереди ещё два этапа слепых прослушиваний, и в команды наставников постепенно добавляются участники. Но вот по какому принципу? Достаточно уяснить несколько простых вещей. 7 марта, 19:18 ТАСС / Вадим Тараканов

Наставники детского "Голоса" продолжают набирать участников в свои команды, и третий выпуск стал в этом плане весьма продуктивным для "аутсайдеров" среди жюри. Баста и Егор Крид, наконец, проснулись и вспомнили, что крутящиеся кресла — это не бесплатный аттракцион, а всё-таки ответственность за будущее маленьких конкурсантов. Поэтому по итогам слепых прослушиваний Крид взял к себе в команду четырёх детей, а Баста — только двоих. Тем временем Полина Гагарина предпочла наблюдать за мужчинами со стороны, не мешая им обмениваться колкостями и высмеивать друг друга.

Всего один участник попал под протекцию певицы и лишь потому, что никто больше не повернулся. "Я не нажал кнопку исключительно потому, что не мой репертуар", — сказал Крид 10-летнему Станиславу Ткаченко, который исполнил народную песню "Тройка мчится, тройка скачет" и поразил своим голосом. И действительно, от выбора композиции зависит на шоу многое, а точнее — абсолютно всё. Так что по трём выпускам слепых прослушиваний можно вычислить простые правила — что нужно сделать конкурсанту, чтобы угодить наставникам и пройти в следующий тур.

Чего никогда не стоит делать на сцене

Наставники не повернулись только к двум конкурсантам — 13-летней Софье Одикадзе и 8-летнему Константину Русановскому. Если в последнем случае мальчику не хватило опыта и он совсем не попадал в ноты и без того тяжёлой песни "Генералы песчаных карьеров", то Соня совершила роковую ошибку, решив удивить игрой на барабанной установке. Как результат — низкие ноты на вдохе, сбитое дыхание и разочарование наставников, которые не стали к ней поворачиваться. Но в случае, если несогласные зрители снова устроят скандал, Баста решил спрятаться за свою маму. Рэпер рассказал, как после каждой передачи она спорит с ним из-за выбывших участников.

Софья Одикадзе и Константин Русановский во время слепых прослушиваний. Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

По всей видимости, шумиха вокруг конкурсанта прошлого выпуска Владислава Ковальчука так и не улеглась. Жюри не обратило внимания на 13-летнего мальчика, голос которого звучал так чисто и звонко, что зрители пророчили ему победу. В итоге под ударом оказались Баста и Крид, которые словно витали всё это время в облаках. Обоих обвинили в непрофессионализме, из-за которого в итоге страдают дети.

Чем попсовее, тем лучше

Только сейчас двое артистов решили наверстать упущенное, поэтому поворачивались практически к каждому, кто исполнял популярные попсовые хиты. Настоящий фурор произвёл 13-летний Владислав Груздов из Белоруссии, который исполнил песню Валерия Меладзе "Салют, Вера". Мальчик ещё перед выступлением сказал, что берёт не вокалом, а харизмой, и у него это действительно получилось. Двое наставников повернулись одновременно на припеве, а Гагарина присоединились к ним позже, несмотря на то что Влад ошибался и вытягивал далеко не все ноты. Тем не менее жюри этого оказалось достаточно, и мальчик, который находился в шоке от произошедшего, выбрал Крида.

Владислав Груздов. "Салют, Вера!" — Слепые прослушивания. Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

В целом в команде Егора оказались все, кто исполнял современные песни преимущественно зарубежных исполнителей, пусть и не всегда удачно. Вот оставшиеся три девочки: Анастасия Загребина (Rolling in the deep — Adele), Василиса Царская (What About Us — Pink) и Марта Капелюш ("Оставь меня одну" — Просто Лера). Почему-то именно репертуар, а не талант стал определяющим для Крида, хотя цель слепых прослушиваний — услышать голос, с которым наставник в будущем будет работать. Зрители шутят, что пора ему сказать, что это не шоу "Угадай мелодию", а тут решается судьба детей.

Запасной вариант

Баста в этом плане оказался куда серьёзнее, хотя дети идут в его команду без особой радости. Огромным везением стала для него 14-летняя Анастасия Ламберти, за которую ещё пришлось побороться. Девочка, чей папа — итальянец, исполнила песню Деми Ловато Anyone и взяла такие тяжёлые ноты, что наставники практически одновременно нажали на кнопку. Впреди было самое сложное — повлиять на решение ребёнка. "Полина Гагарина и Егор Крид — очень хорошие люди, и им не нужна помощь талантливого человека, а мне нужна", — честно признался Баста. И стоило Криду сказать свое слово, как рэпер его тут же высмеял, посоветовав всю передачу сидеть, страдать и пускать трогательную слезу. Бедняге не оставалось ничего другого, как прошептать в ответ: "Все по-разному свои эмоции выражают, мне не надо подсказывать".

Баста не выдержал, слушая, что говорит Егор Крид участнице. Кадры из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

Как оказалось, наставники "Голоса" только по выбранной ребёнком песне могут выносить решение о том, пройдёт он дальше в шоу или нет. А ведь нередко композиции выбирают педагоги по вокалу, которые готовят детей к выступлению. Цель в данном случае только одна — показать весь голосовой диапазон. К сожалению, не все члены жюри это понимают, и некоторые из их случайно обронённых фраз заставляют зрителей сильно сомневаться в справедливости шоу. Ведь пока кто-то скачет по сцене и поёт песни Меладзе, дети с классическими произведениями остаются незамеченными.

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Авторы Мария Паламарчук