Клюнули на наживку: Как обхитрить наставников шоу "Голос. Дети", чтобы пройти слепые прослушивания

Чего никогда не стоит делать на сцене

Чем попсовее, тем лучше

В целом в команде Егора оказались все, кто исполнял современные песни преимущественно зарубежных исполнителей, пусть и не всегда удачно. Вот оставшиеся три девочки: Анастасия Загребина (Rolling in the deep — Adele), Василиса Царская (What About Us — Pink) и Марта Капелюш ("Оставь меня одну" — Просто Лера). Почему-то именно репертуар, а не талант стал определяющим для Крида, хотя цель слепых прослушиваний — услышать голос, с которым наставник в будущем будет работать. Зрители шутят, что пора ему сказать, что это не шоу "Угадай мелодию", а тут решается судьба детей.