Бабушки поделились 5 советами, что нужно делать сейчас, чтобы к старости жизнь была легче

Друзья — это главное

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"Постоянно заводите новых друзей и укрепляйте старые отношения. У моей бывшей начальницы (сейчас она на пенсии, ей за 60) есть несколько подруг. Они вместе отдыхают, ходят на гольф, гуляют по магазинам, обедают и т.д. Однажды я восхитилась этим, и она объяснила одну важную вещь. Её муж намного старше её, и она знала, что, скорее всего, он умрёт раньше неё, и она не хотела столкнуться с этим в одиночестве. Большинство её подруг тоже замужем, но вот уже десятилетия дружба для них всегда на первом месте", — salsasandwich.

Избавляйтесь от барахла

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"Сейчас мне 48 лет, и моя главная проблема — избавление от кучи вещей, которые я накопила за жизнь. У нас дома так много барахла, и я не хочу, чтобы потом, надеюсь, в далёком будущем, мои дети застряли тут, убирая всё это. У меня не свалка, конечно, всё в приличных объёмах, но у моего отца было ещё меньше, и даже так на уборку ушло несколько недель", — queenoreo.

Защита от солнца

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"Пожалуйста, пользуйтесь кремом с защитой от ультрафиолета. Не только для того, чтобы выглядеть моложе, но и для профилактики рака кожи. Летом носим шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки и одежду с длинными рукавами. Вот как я хожу на пляж. Знаю, это может звучать занудно, но это лучше, чем обгореть на солнце и получить дюжину новых родинок на спине, с которыми потом придётся идти к онкологу", — brbgottagofast.

Подготовьте свой дом

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"Проведите ревизию всего дома. У меня есть целый десятилетний план того, чтобы, прежде чем я выйду на пенсию, сделать мой дом удобным для человека с ограниченными возможностями. Нужны ровные полы, удобные для инвалидных колясок. Нескользкий душ без порожка, чтобы случайно не споткнуться. Водонагреватель нужно перенести из подвала на первый этаж, чтобы лишний раз не спускаться. Сайдинг и крышу тоже буду менять, пока на это есть деньги. Поставлю новые стоки, чтобы не приходилось продувать их каждые полгода. А на огороде установлю систему полива, чтобы мне не приходилось таскаться с шлангами. И самое главное — это скорее мечта, чем план, — установить солнечные батареи", — Ember357.

Подружитесь со своим телом

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