Самые необычные постные блюда, попробовав которые вы точно оближете пальчики

Многие ошибочно полагают, что постные блюда, в которых не присутствует мясо, яйца и молочные продукты, невкусные, скучные и пресные. Мол, в них нет фантазии, поэтому смысл готовить и пробовать тоже отпадает. Очень зря! Сегодня мы удивим вас несколькими потрясающими, необычными и невероятно аппетитными рецептами постных блюд, которые вам непременно захочется попробовать.

Пшённая каша на кокосовом молоке с сиропом из облепихи и тыквы и попкорном

Согласитесь, одно только перечисление ингредиентов уже вызывает интерес. Звучит невероятно, готовится просто, а на вкус... божественно. Хотите привнести в завтрак разнообразие? Обязательно попробуйте повторить этот рецепт. Если не заморачиваться и не готовить варенье самим, он достаточно прост. Вам понадобится: отваренное пшено — 150 г;

кокосовое молоко — 120 г;

соль и сахар по вкусу;

попкорн ~ 15 г;

варенье — пара столовых ложек. Варите пшённую кашу, как и обычно, не забывая про соль и сахар, добавляете кокосовое молоко и выкладываете на тарелку. Сверху украшаете вареньем из облепихи и тыквы (называется чатни, можно купить в магазине) или любым другим, например абрикосовым. Посыпаете попкорном и, если хотите, сахарной пудрой. Пробуете и поражаетесь, почему про такой вариант завтрака вы ещё не знали.

Фото © Pexels

Крем-суп из моркови и тофу с авокадо

Фото © Pixabay

Про завтрак поговорили, самое время перейти к обеду. Предлагаем вам рецепт постного крем-супа из морковки с тофу и авокадо. Простой вариант, но при этом достаточно интересный на вкус из-за своих ингредиентов. Вам понадобится: тофу — 180 г;

лук — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

терияки — 50 г;

морковь — 3 шт.;

кунжут жареный — 10 г;

мёд — 2 чайные ложки;

корица — 2 г;

головка чеснока. Мытые отварные овощи отделите от шкурки и нарежьте небольшими кусочками (кроме моркови и авокадо), которые легко потом поместятся в блендер. В кастрюлю добавьте чеснок, лук и морковь — обжарьте на масле. Налейте туда же 2 стакана воды и доведите до кипения. Всё смешайте в блендере до однородной массы. Тофу нарежьте пластинками, смажьте соевым соусом и обваляйте в кунжуте. Затем отправьте на разогретую, заранее смазанную маслом сковороду и обжаривайте по несколько минут на каждой стороне ломтика. Готовый суп налейте в тарелку, украсьте нарезанным авокадо и жареным тофу. Приятного аппетита!

Сабджи постное

Фото © Pixabay