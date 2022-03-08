Самые необычные постные блюда, попробовав которые вы точно оближете пальчики
Кто сказал, что, если соблюдаешь Великий пост, вся еда сразу становится простой и пресной? Рассказываем про самые необычные рецепты, которые удивят даже гурманов.
Многие ошибочно полагают, что постные блюда, в которых не присутствует мясо, яйца и молочные продукты, невкусные, скучные и пресные. Мол, в них нет фантазии, поэтому смысл готовить и пробовать тоже отпадает. Очень зря! Сегодня мы удивим вас несколькими потрясающими, необычными и невероятно аппетитными рецептами постных блюд, которые вам непременно захочется попробовать.
Пшённая каша на кокосовом молоке с сиропом из облепихи и тыквы и попкорном
Согласитесь, одно только перечисление ингредиентов уже вызывает интерес. Звучит невероятно, готовится просто, а на вкус... божественно. Хотите привнести в завтрак разнообразие? Обязательно попробуйте повторить этот рецепт. Если не заморачиваться и не готовить варенье самим, он достаточно прост.
Вам понадобится:
- отваренное пшено — 150 г;
- кокосовое молоко — 120 г;
- соль и сахар по вкусу;
- попкорн ~ 15 г;
- варенье — пара столовых ложек.
Варите пшённую кашу, как и обычно, не забывая про соль и сахар, добавляете кокосовое молоко и выкладываете на тарелку. Сверху украшаете вареньем из облепихи и тыквы (называется чатни, можно купить в магазине) или любым другим, например абрикосовым. Посыпаете попкорном и, если хотите, сахарной пудрой. Пробуете и поражаетесь, почему про такой вариант завтрака вы ещё не знали.
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Крем-суп из моркови и тофу с авокадо
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Про завтрак поговорили, самое время перейти к обеду. Предлагаем вам рецепт постного крем-супа из морковки с тофу и авокадо. Простой вариант, но при этом достаточно интересный на вкус из-за своих ингредиентов.
Вам понадобится:
- тофу — 180 г;
- лук — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- терияки — 50 г;
- морковь — 3 шт.;
- кунжут жареный — 10 г;
- мёд — 2 чайные ложки;
- корица — 2 г;
- головка чеснока.
Мытые отварные овощи отделите от шкурки и нарежьте небольшими кусочками (кроме моркови и авокадо), которые легко потом поместятся в блендер. В кастрюлю добавьте чеснок, лук и морковь — обжарьте на масле. Налейте туда же 2 стакана воды и доведите до кипения. Всё смешайте в блендере до однородной массы. Тофу нарежьте пластинками, смажьте соевым соусом и обваляйте в кунжуте. Затем отправьте на разогретую, заранее смазанную маслом сковороду и обжаривайте по несколько минут на каждой стороне ломтика. Готовый суп налейте в тарелку, украсьте нарезанным авокадо и жареным тофу. Приятного аппетита!
Сабджи постное
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Сабджи — это популярное индийское рагу. Оно любимо во всём мире благодаря интересному сочетанию специй. Если хотите побаловать себя чем-то пряным, это блюдо точно придётся вам по вкусу.
Вам понадобится:
- картофель — 400 г;
- горошек — 100 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- брокколи — 200 г;
- адыгейский сыр — 150 г (можно не добавлять);
- куркума — 2 г;
- имбирь — 2 г;
- асафетида — 2 г.
На разогретую и смазанную маслом сковороду положить нарезанные овощи. Кружочками — картофель и морковь, кубиками — сыр, а соломкой — болгарский перец. Всё вместе жарить, помешивая, около 15 минут до почти готовности картофеля. Потом добавить брокколи и горошек. Пару минут ещё подержать на огне и посыпать всё специями. Оставить ещё на несколько минут жариться, добавить по желанию сыр и после разложить по тарелкам. Готово!
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