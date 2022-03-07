Как правильно питаться в Великий пост: Советы врача-диетолога

Великий пост предшествует Пасхе, и цель тех, кто держит его, — подготовка к этому празднику. В пост рацион существенно меняется, потому продукты, которые вы потребляете, должны содержать все необходимые нутриенты: белки, жиры, углеводы. И если с углеводами и жирами проблем не возникнет, потому что углеводы, это, например, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, то белок найти сложно. Всё дело в том, что животные продукты на период поста из рациона нужно исключить. Чем же питаться в пост? Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова перечислила варианты.

Продукты – источники растительного белка

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Альтернативой продуктам животного происхождения служат бобовые, и они должны быть в постном рационе ежедневно — как источник растительного белка. Можно приготовить суп с добавлением бобовых либо гарнир. В качестве закуски используйте, например, хумус, который состоит из нута. Это травянистое растение семейства бобовых. Молоко и молочные продукты можно заменить растительным молоком. Хорошо, если оно будет обогащено кальцием и витамином D.

Питание в пост

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Помните, что питание в Великий пост — регулярное, ведь вы не должны испытывать сильное чувство голода. Три основных приёма пищи и, если необходимо, перекусы. В основе постного рациона бобовые, цельнозерновые продукты, овощи, фрукты. Источники растительных белков и растительного жира — орехи и семечки, о них тоже забывать не стоит.

Потребность в энергии

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Часто бывает так, что, отказавшись от продуктов животного происхождения, человек испытывает повышение потребности в энергии. Это связано с тем, что белковые продукты животного происхождения дают сытость на длительное время. Есть опасность, что голод постящийся будет утолять какими-то сладкими продуктами. Старайтесь не допускать этого. Избежать проблемы можно, если в рацион включить цельнозерновые продукты в достаточном количестве.

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