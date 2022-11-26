Куркума-латте в топе: Нутрициолог назвала полезные зимние напитки

Среди альтернативных и полезных напитков зимой можно попробовать кофе с пряностями и травяные отвары, рассказала RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она привела в пример куркуму-латте, который набирает большую популярность.

"[Это] очень полезный напиток на основе таких пряностей, как куркума, кардамон, чёрный перец. Его пьют горячим, при этом обычно используют растительное молоко — оно делает напиток более насыщенным", — рассказала врач.

В качестве же "мощного антиоксиданта" нутрициолог рекомендует отвар шиповника, который способен снижать уровень сахара в крови, а также помогать в профилактике некоторых заболеваний.

"Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь", — добавила Писарева.

Все эти напитки очень актуальны для детей и помогут снизить их заболеваемость в зимнее время. Также нутрициолог порекомендовала добавлять в травяной чай сублимированные ягоды, что придаст ему соответствующие вкус и цвет. Высушенные специальным способом плоды сохраняют все полезные витамины и микроэлементы, этим они полезнее замороженных.