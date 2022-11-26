"Клоун": Британцы потребовали от Зеленского "проглотить свою гордость" после ультиматума России
Читатели Daily Mail уличили Зеленского в желании уничтожить Украину и её народ
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram-канал Владимира Зеленского
Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только выход российских войск с территории его страны может дать хоть какую-то надежду на окончание конфликта вызвали резкую критику у читателей британской газеты Daily Mail.
"Он собирается уничтожить Украину и её народ. Кураторы из США и Великобритании финансируют его войну до тех пор, пока не погибнет последний украинец", — уверен один из комментаторов.
По мнению пользователей, Зеленский стравливает Россию и НАТО, пытаясь развязать третью мировую войну. Читатели призвали украинского лидера "проглотить свою гордость и пойти на уступки", а некоторые и вовсе уверены, что его нужно отстранить от власти, ведь Зеленский уже не понимает, что он не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.
Британцы обозвали его клоуном и заявили, что не хотят и дальше финансировать конфликт лидера Незалежной, который берёт передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми".
Ранее Лайф писал, что Зеленского обвинили в следовании к исчезновению независимой Украины. По мнению читателей французской Le Figaro, всё больше и больше французов придерживаются мнения, что им ненавистен "этот сумасшедший" украинский президент.