Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только выход российских войск с территории его страны может дать хоть какую-то надежду на окончание конфликта вызвали резкую критику у читателей британской газеты Daily Mail.

"Он собирается уничтожить Украину и её народ. Кураторы из США и Великобритании финансируют его войну до тех пор, пока не погибнет последний украинец", — уверен один из комментаторов.

По мнению пользователей, Зеленский стравливает Россию и НАТО, пытаясь развязать третью мировую войну. Читатели призвали украинского лидера "проглотить свою гордость и пойти на уступки", а некоторые и вовсе уверены, что его нужно отстранить от власти, ведь Зеленский уже не понимает, что он не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

Британцы обозвали его клоуном и заявили, что не хотят и дальше финансировать конфликт лидера Незалежной, который берёт передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми".