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26 ноября, 09:11

"Клоун": Британцы потребовали от Зеленского "проглотить свою гордость" после ультиматума России

Читатели Daily Mail уличили Зеленского в желании уничтожить Украину и её народ

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/4124" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимира Зеленского</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram-канал Владимира Зеленского

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только выход российских войск с территории его страны может дать хоть какую-то надежду на окончание конфликта вызвали резкую критику у читателей британской газеты Daily Mail.

"Он собирается уничтожить Украину и её народ. Кураторы из США и Великобритании финансируют его войну до тех пор, пока не погибнет последний украинец", — уверен один из комментаторов.

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По мнению пользователей, Зеленский стравливает Россию и НАТО, пытаясь развязать третью мировую войну. Читатели призвали украинского лидера "проглотить свою гордость и пойти на уступки", а некоторые и вовсе уверены, что его нужно отстранить от власти, ведь Зеленский уже не понимает, что он не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

Британцы обозвали его клоуном и заявили, что не хотят и дальше финансировать конфликт лидера Незалежной, который берёт передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми".

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Ранее Лайф писал, что Зеленского обвинили в следовании к исчезновению независимой Украины. По мнению читателей французской Le Figaro, всё больше и больше французов придерживаются мнения, что им ненавистен "этот сумасшедший" украинский президент.

Артур Лапсаков

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