Пользователи Twitter пришли в ярость из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского о получении Киевом нового пакета военной помощи от США. Комментаторы отмечают, что у подобного решения есть немало негативных факторов, а сама украинская власть продолжит уничтожать собственных граждан.

"Я не поддерживаю коррумпированную страну, которая совершает военные преступления и бомбит членов НАТО… Почему Польша до сих пор не сравняла вас с землёй?" — заметил пользователь с ником Drew.

"Это не террористические атаки. Сбрасывать мины на детей, обстреливать атомную электростанцию, сжигать солдат заживо, стрелять по ним, когда они лежат на земле. Вот это — действия террористов. Украинских", — написал Cereal Killer.

"Идиот и военный преступник. Он был избран, продвигая мир, а сейчас разрушает свою страну. Лучше бы соблюдал Минские соглашения", — заявил ещё один комментатор.

Часть пользователей отмечает, что страны Запада не дают своим жителям возможность увидеть полную картину происходящего. Другие же отмечают, что Россия защищает себя, а западные законы являются крайне несправедливыми.