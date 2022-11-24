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24 ноября, 10:58

"Идиот и военный преступник": Зеленского жёстко раскритиковали в Сети после слов о помощи от США

В Twitter жёстко раскритиковали Зеленского из-за заявлений о военной помощи от США

Пользователи Twitter пришли в ярость из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского о получении Киевом нового пакета военной помощи от США. Комментаторы отмечают, что у подобного решения есть немало негативных факторов, а сама украинская власть продолжит уничтожать собственных граждан.

"Я не поддерживаю коррумпированную страну, которая совершает военные преступления и бомбит членов НАТО… Почему Польша до сих пор не сравняла вас с землёй?" — заметил пользователь с ником Drew.

"Это не террористические атаки. Сбрасывать мины на детей, обстреливать атомную электростанцию, сжигать солдат заживо, стрелять по ним, когда они лежат на земле. Вот это — действия террористов. Украинских", — написал Cereal Killer.

"Идиот и военный преступник. Он был избран, продвигая мир, а сейчас разрушает свою страну. Лучше бы соблюдал Минские соглашения", — заявил ещё один комментатор.

Часть пользователей отмечает, что страны Запада не дают своим жителям возможность увидеть полную картину происходящего. Другие же отмечают, что Россия защищает себя, а западные законы являются крайне несправедливыми.

США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов

США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов

Ранее Лайф сообщал, что Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине, в рамках которого Киев получит партию противорадиолокационных ракет HARM, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS.

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Getty Images / John Moore

Артур Белкин

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