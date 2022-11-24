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Регион
Опубликовано 24 ноября 2022, 10:54
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Войска России нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ

Войска России поразили пункты управления 3-й и 57-й бригад ВСУ

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по пунктам управления 3-й танковой и 57-й горно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах", — уточнил генерал-лейтенант на брифинге о ходе СВО.

Также российские военные пресекли попытки атак двух ротных тактических групп Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. В результате было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, миномётный расчёт и три автомобиля.

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Getty Images / Metin Aktas

Андрей Бражников
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