Войска России нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ
Войска России поразили пункты управления 3-й и 57-й бригад ВСУ
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по пунктам управления 3-й танковой и 57-й горно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах", — уточнил генерал-лейтенант на брифинге о ходе СВО.
Также российские военные пресекли попытки атак двух ротных тактических групп Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. В результате было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, миномётный расчёт и три автомобиля.
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