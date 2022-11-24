Власти Подмосковья обязательно обеспечат детям участников специальной военной операции новогоднее настроение, пока их отцы стоят на защите Родины. Об этом во время встречи с бойцами 45-й отдельной гвардейской бригады рассказал губернатор Андрей Воробьёв, сообщает телеканал "360".

"Хотелось бы сказать большое спасибо за то, что поддерживаете наши семьи. О них заботятся, про них не забывают. И вот сейчас новогодние праздники уже на носу — можно узнать, будет ли для детей что-нибудь сделано? Праздник какой-нибудь организован или концерт?" — спросил губернатора один из военнослужащих.

По словам Воробьёва, власти уже обсудили этот вопрос с семьями офицеров и договорились о том, что и праздник, и всё, что детям положено в Новый год, а именно чудеса, будут обеспечены. Он пообещал, что в Московской области постараются подготовить всё так, чтобы дети верили в сказку.

"Чудеса будут для детей, концерты будут", — сказал глава региона.