Для детей участников СВО из Подмосковья организуют новогодний праздник
Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о новогодних мероприятиях для детей участников СВО
Власти Подмосковья обязательно обеспечат детям участников специальной военной операции новогоднее настроение, пока их отцы стоят на защите Родины. Об этом во время встречи с бойцами 45-й отдельной гвардейской бригады рассказал губернатор Андрей Воробьёв, сообщает телеканал "360".
"Хотелось бы сказать большое спасибо за то, что поддерживаете наши семьи. О них заботятся, про них не забывают. И вот сейчас новогодние праздники уже на носу — можно узнать, будет ли для детей что-нибудь сделано? Праздник какой-нибудь организован или концерт?" — спросил губернатора один из военнослужащих.
По словам Воробьёва, власти уже обсудили этот вопрос с семьями офицеров и договорились о том, что и праздник, и всё, что детям положено в Новый год, а именно чудеса, будут обеспечены. Он пообещал, что в Московской области постараются подготовить всё так, чтобы дети верили в сказку.
"Чудеса будут для детей, концерты будут", — сказал глава региона.
Ранее Лайф писал, что представители "Единой России" организуют новогодние ёлки для детей беженцев из Донбасса. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что дорогие корпоративы сейчас неуместны, но праздники для детей и новогоднюю атмосферу нужно сохранить.
Агентство "Москва" / Гришкин Денис