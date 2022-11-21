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21 ноября, 10:29

В Совфеде рассказали, при каком условии новогодние каникулы станут длиннее

Сенатор Башкин: Закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году

Новогодние каникулы в этом году могут стать на один день длиннее, это произойдёт, если до праздников примут закон о выходном дне 31 декабря. Как считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, месяца вполне достаточно для того, чтобы проект прошёл три чтения в Госдуме, был одобрен в Совфеде, подписан президентом и опубликован.

"В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу", — цитирует его РИА "Новости".

Песков: Решение о выходном дне 31 декабря должна принимать Госдума

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А ранее Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2023 году. Так, новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом разговоры о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Сегодня депутат Светлана Бессараб пообещала, что Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект об этом.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александра Вишнякова

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