В Совфеде рассказали, при каком условии новогодние каникулы станут длиннее
Сенатор Башкин: Закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году
Новогодние каникулы в этом году могут стать на один день длиннее, это произойдёт, если до праздников примут закон о выходном дне 31 декабря. Как считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, месяца вполне достаточно для того, чтобы проект прошёл три чтения в Госдуме, был одобрен в Совфеде, подписан президентом и опубликован.
"В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу", — цитирует его РИА "Новости".
А ранее Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2023 году. Так, новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом разговоры о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Сегодня депутат Светлана Бессараб пообещала, что Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект об этом.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV