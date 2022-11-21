В Совфеде рассказали, при каком условии новогодние каникулы станут длиннее

Новогодние каникулы в этом году могут стать на один день длиннее, это произойдёт, если до праздников примут закон о выходном дне 31 декабря. Как считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, месяца вполне достаточно для того, чтобы проект прошёл три чтения в Госдуме, был одобрен в Совфеде, подписан президентом и опубликован.

"В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу", — цитирует его РИА "Новости".