Песков: РФ сама будет искать тех, кто расстрелял российских военнопленных
Москва будет сама искать тех, кто расстрелял российских военнопленных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны", — подчеркнул он.
Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители Вооружённых сил Украины расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого преступления.