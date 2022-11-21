Песков: РФ сама будет искать тех, кто расстрелял российских военнопленных

Москва будет сама искать тех, кто расстрелял российских военнопленных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны", — подчеркнул он.