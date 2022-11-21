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21 ноября, 10:02

Песков: РФ сама будет искать тех, кто расстрелял российских военнопленных

Москва будет сама искать тех, кто расстрелял российских военнопленных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны", — подчеркнул он.

NYT подтвердила подлинность кадров расстрела российских военнопленных

NYT подтвердила подлинность кадров расстрела российских военнопленных

Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители Вооружённых сил Украины расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого преступления.

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Novosti.dn.ua / Национальная полиция Украины

Александр Юнашев

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