Минобороны РФ: ВСУ совершили намеренное убийство более десяти российских пленных
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) намеренно выстрелами в голову совершили убийство более десяти российских военнопленных. Как заметили в Минобороны РФ, данный факт невозможно представить в качестве "трагического исключения".
"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Минобороны также обратили внимание на то, что сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что жестокость украинских военных по отношению к пленным должна караться смертной казнью.
ТАСС / АР / Roman Chop