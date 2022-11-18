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Опубликовано 18 ноября 2022, 14:33
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Минобороны РФ: ВСУ совершили намеренное убийство более десяти российских пленных

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) намеренно выстрелами в голову совершили убийство более десяти российских военнопленных. Как заметили в Минобороны РФ, данный факт невозможно представить в качестве "трагического исключения".

"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны также обратили внимание на то, что сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Ранее глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что жестокость украинских военных по отношению к пленным должна караться смертной казнью.

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ТАСС / АР / Roman Chop

Артур Белкин
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