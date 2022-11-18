Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 14:33
4509

Минобороны РФ: ВСУ совершили намеренное убийство более десяти российских пленных

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) намеренно выстрелами в голову совершили убийство более десяти российских военнопленных. Как заметили в Минобороны РФ, данный факт невозможно представить в качестве "трагического исключения".

"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны также обратили внимание на то, что сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

ООН задокументировала случаи казни и пыток пленных на Украине

ООН задокументировала случаи казни и пыток пленных на Украине

Ранее глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что жестокость украинских военных по отношению к пленным должна караться смертной казнью.

Обложка ©

ТАСС / АР / Roman Chop

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров