ФСБ на границе с Крымом задержала подозреваемого в участии в украинском нацбатальоне

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали жителя Херсонской области при въезде на территорию республики, который подозревается в причастности к деятельности незаконного вооружённого формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Установлено, что подозреваемый в декабре 2015 года добровольно вступил в состав незаконного вооружённого формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", в составе которого участвовал в вооружённой охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью", — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом").

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму задержали 20-летнего сторонника украинского национализма, который планировал теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе.