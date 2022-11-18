В Видном врачи спасли беременную с острым аппендицитом и новорождённую дочь весом 500 граммов

Врачи Видновской больницы спасли беременную женщину с острой формой аппендицита, а также её новорождённого ребёнка весом всего полкилограмма. Удивительную историю рассказали "Вести Подмосковья".

36-летняя женщина поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии: у неё был диагностирован острый аппендицит с гангренозным перитонитом. Ситуацию осложнял тот факт, что пациентка находилась на 25-й неделе беременности, а проводить подобные операции беременным довольно сложно. Благодаря профессионализму медиков удаление образования прошло успешно, после чего женщину перенаправили в перинатальный центр Видного.

Четыре дня пациентка находилась в реанимации, где на свет появилась малышка весом всего 480 граммов. Женщина чувствовала себя хорошо, её выписали практически сразу. А кроха была в больнице с июля по ноябрь. Недавно девочку выписали с нормальными показателями веса — 2580 граммов. Сейчас она находится с мамой, их здоровью ничего не угрожает.