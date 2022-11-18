Психолог составил топ-5 фраз родителей, которые калечат будущее ребёнка

В разговоре с собственным ребёнком следует внимательно отнестись к тому, что вы говорите. Ненароком брошенная родителем фраза может негативно повлиять на формирование характера малыша. Об этом сказал психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, нельзя завышать планку и говорить "Можно было и лучше". В этом случае дети чувствуют свои старания обесцененными и бесполезными. Лучше попробовать найти положительные моменты и причину для похвалы. Ещё одна вредная фраза — "У нас нет денег", продолжил психолог. Здесь малыш начинает винить себя в проблемах семьи после отказа родителей купить очередную игрушку, поэтому следует сказать, например, что бюджет в этом месяце исчерпан, и предложить запланировать покупку позже.

"Это касается и фразы "У нас нет времени". Её лучше заменить на "Сможем сделать это на выходных, чуть позже, через неделю". Если ребенок зовёт вас поиграть, а вы раздражённо говорите: "Нет времени", — он может усомниться в своей значимости для вас", — добавил Борисов.

Также вредна фраза "Хватит уже", вместо неё лучше переключить внимание малыша или честно объяснить, что его действия мешают другим или создают опасность, рассказал психолог. Кроме того, не нужно торопить детей словами "Давай быстрее": пусть они спокойно одеваются или что-то выбирают, отметил собеседник издания. И наконец, никогда не говорите в негативном ключе "Какой же ты..."

"Стоит помнить, что у каждого человека есть свои недостатки, и ребёнок не исключение. Ваша родительская задача — принимать и помогать исправить эти недостатки, а не гнобить ребёнка. А вообще не так страшно, что говорить. Важно — как часто и как. Один раз не страшно, но, если вы повторяете упрёки постоянно, это может негативно отразиться на ребёнке в будущем", — подытожил Борисов.