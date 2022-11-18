Криштиану Роналду позвали в российский ФК "Родина" после "изгнания" из МЮ

Играющий в Первой лиге российский ФК "Родина" пригласил к себе португальского футболиста — нападающий клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после его скандальных интервью. МЮ в наказание решил "изгнать" знаменитого игрока.

"Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех. Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК "Родина". <...> Ждём тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе и в виде скромного бонуса дарим скидку на второй напиток в магазине "Хмель и Солод", — говорится в телеграм-канале клуба.

В "Родине" добавили, что Артём Поникаров готов освободить седьмой номер — любимый номер Роналду. Однако для этого известному футболисту придётся выиграть конкуренцию за место в составе у Астемира Гордюшенко и других спортсменов.

"Похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в "Манчестер Юнайтед" и готов к новому вызову. <...> Что может быть круче, чем #ЛучшаяЛигаМира?!" — добавили в клубе.