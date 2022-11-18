Криштиану Роналду позвали в российский ФК "Родина" после "изгнания" из МЮ
ФК "Родина" пригласил к себе Криштиану Роналду после его скандальных интервью
Криштиану Роналду. Фото © Shutterstock
Играющий в Первой лиге российский ФК "Родина" пригласил к себе португальского футболиста — нападающий клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после его скандальных интервью. МЮ в наказание решил "изгнать" знаменитого игрока.
"Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех. Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК "Родина". <...> Ждём тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе и в виде скромного бонуса дарим скидку на второй напиток в магазине "Хмель и Солод", — говорится в телеграм-канале клуба.
В "Родине" добавили, что Артём Поникаров готов освободить седьмой номер — любимый номер Роналду. Однако для этого известному футболисту придётся выиграть конкуренцию за место в составе у Астемира Гордюшенко и других спортсменов.
"Похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в "Манчестер Юнайтед" и готов к новому вызову. <...> Что может быть круче, чем #ЛучшаяЛигаМира?!" — добавили в клубе.
Ранее Лайф сообщал, что в интервью журналисту Пирсу Моргану португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед" и заметил, что клуб неоднократно пытался продать его. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.