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14 ноября, 06:28

Криштиану Роналду обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве

Роналду: "Манчестер Юнайтед" вынуждал меня покинуть команду, чувствую себя преданным

<p>Обложка © ТАСС / АР / Rui Vieira</p>

Обложка © ТАСС / АР / Rui Vieira

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. Как подчеркнул футболист, люди должны знать правду.

"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали", — сказал форвард.

По словам форварда, некоторые люди не хотели его видеть в команде ещё в прошлом году. Теперь же его сделали виновным во всех проблемах клуба и "активно дожимают".

За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем

За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщал, что в списке из 26 игроков сборной страны, отобранных для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, оказался и Роналду. Команде в группе Н предстоит конкурировать с футболистами из Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Оксана Попова

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