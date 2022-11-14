Криштиану Роналду обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. Как подчеркнул футболист, люди должны знать правду.

"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали", — сказал форвард.

По словам форварда, некоторые люди не хотели его видеть в команде ещё в прошлом году. Теперь же его сделали виновным во всех проблемах клуба и "активно дожимают".