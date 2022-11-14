"Укрэнерго" сообщила о повреждении одного из ключевых объектов компании

На одном из ключевых объектов украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" выявлены значительные повреждения. Как рассказали в пресс-службе предприятия, это повлияло на электроснабжение некоторых регионов Незалежной.

"На прошлой неделе... серьёзно повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на электроснабжение ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной", — сказано в пресс-релизе компании, опубликованном в социальных сетях.

Причина, по которой пострадал объект, не сообщается. Известно, что из-за повреждений имущества компании происходят плановые отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.