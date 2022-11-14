Израиль обрушился с критикой на Украину из-за поддержки резолюций в ООН

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский обрушился с критикой на Киев из-за поддержки им антиизраильских резолюций в ООН. Мнение он высказал на странице в "Твиттере".

"Поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной", — подчеркнул дипломат.

Четвёртый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции под названием "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". За выступили 98 государств, 17 против, ещё 52 страны воздержались.