Израиль обрушился с критикой на Украину из-за поддержки резолюций в ООН
Посол Бродский: Киев дважды поддержал антиизраильские резолюции в ООН
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский обрушился с критикой на Киев из-за поддержки им антиизраильских резолюций в ООН. Мнение он высказал на странице в "Твиттере".
"Поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной", — подчеркнул дипломат.
Четвёртый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции под названием "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". За выступили 98 государств, 17 против, ещё 52 страны воздержались.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отказал украинскому коллеге Алексею Резникову в поставках оружия. В ходе телефонных переговоров Ганц обратил внимание на оперативные ограничения, с которыми столкнулся Иерусалим. Лайф также напоминает, что украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что Израиль не содействует защите воздушного пространства Украины. Политик уточнил, что Киеву помогают многие демократические страны, а также указал, что у Украины пока "нет своего "Железного купола".
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