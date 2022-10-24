Зеленский пожаловался, что Израиль не помогает Украине системами ПВО
Зеленский заявил, что Израиль не содействует защите воздушного пространства Украины
Израиль не содействует защите воздушного пространства Украины. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.
"Каждый раз, когда мы на Украине обсуждаем российский ракетный и дроновый террор, мы говорим и о наших партнёрах, которые нам уже помогают, чем могут защитить небо. К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат", — пожаловался президент, подчеркнув, что Незалежная хотела бы, чтобы её поддержал Иерусалим.
Зеленский уточнил, что Украине помогают многие демократические страны. Глава государства также отметил, что пока у Киева "нет своего "Железного купола". У Незалежной, по его мнению, отсутствуют современные и эффективные системы ПВО и ПРО, которые могли бы обезопасить небо.
Ранее Лайф писал, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отказал украинскому коллеге Алексею Резникову в поставках оружия. В ходе телефонных переговоров Ганц обратил внимание на оперативные ограничения, с которыми столкнулся Иерусалим.
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