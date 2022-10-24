Зеленский пожаловался, что Израиль не помогает Украине системами ПВО

Израиль не содействует защите воздушного пространства Украины. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

"Каждый раз, когда мы на Украине обсуждаем российский ракетный и дроновый террор, мы говорим и о наших партнёрах, которые нам уже помогают, чем могут защитить небо. К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат", — пожаловался президент, подчеркнув, что Незалежная хотела бы, чтобы её поддержал Иерусалим.

Зеленский уточнил, что Украине помогают многие демократические страны. Глава государства также отметил, что пока у Киева "нет своего "Железного купола". У Незалежной, по его мнению, отсутствуют современные и эффективные системы ПВО и ПРО, которые могли бы обезопасить небо.