Пока не подскочили цены: Россиянам посоветовали заранее купить продукты к Новому году

Чтобы сэкономить на новогоднем столе, можно заранее купить качественные сорта колбас, консервы и алкоголь. Такой совет в связи с подорожанием продуктов к Новому году дал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он считает, что уже сейчас можно закупать товары длительного хранения.

"Согласитесь, что закуска является главным украшением стола. Поэтому я бы советовал сейчас, пока цены позволяют, покупать качественные сорта колбас, мясных деликатесов. Это разновидность продукции, которая хранится долго", — сказал Беляев в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Экономист также рекомендовал заранее купить консервы: оливки, горошек, кукурузу и другие. Следует задуматься и о покупке мяса птицы, пока позволяют цены. Также при необходимости стоит закупиться алкоголем, поскольку к концу декабря цены на него явно будут выше.

"Крепкий алкоголь, шампанское, коньяк, водка — все эти горячительные напитки к концу декабря резко подскочат в цене. Следовательно, есть толк запастись всем этим добром сейчас, чтобы не переплачивать потом", — заметил специалист.

Он также рекомендовал заранее купить подарочные сувениры и праздничную пиротехнику.