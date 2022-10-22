Россиянам рассказали о товарах, которые подорожают к Новому году
Ближе к Новому году цены на ряд товаров вырастут, сообщает kp.ru. Портал также рассказал, что именно нужно приобрести уже сейчас, чтобы сэкономить перед началом 2023-го.
Так, россиянам лучше запастись алкоголем. В конце декабря в магазинах будет ажиотаж, к тому же меньше станет импортного спиртного. Кроме того, с января 2023 года на 5–10% увеличится минимальная стоимость этой продукции, причём реализовывать это будут постепенно — за месяц-полтора до Нового года.
Также стоит обратить внимание на икру, которая уже подорожала, она сейчас в дефиците. Закупиться стоит и другими ингредиентами для новогодних блюд, например консервированной кукурузой. Заранее лучше приобрести и сладости.
Не стоит забывать и про новогодние украшения, которые перед праздником могут также подорожать. Список дополняют и вещи для дома. Так, кухонный декор и текстиль, мыло ручной работы лучше купить заранее, чтобы подарить близким, друзьям и коллегам. Повышенный спрос в декабре может быть и на товары для детей, например на настольные игры и наборы для творчества.
Замыкает перечень техника, в частности телефоны, планшеты и ноутбуки. Здесь стоит быть очень осторожным, ведь продавцы изначально могут повысить цены, а в декабре заявить о якобы предновогодних скидках. Скорее всего, такие дорогостоящие вещи стоит купить заранее.
Ранее Лайф писал, что крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции американская компания Amazon стала намекать пользователям на скорое появление смартфона Google, предлагая им подписаться на новости "о запуске семейства Google Pixel 7a". Вероятно, Google представит два смартфона — Pixel 7a и Pixel 7a Mini.
ТАСС / Дмитрий Рогулин