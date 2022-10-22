Россиянам рассказали о товарах, которые подорожают к Новому году

Ближе к Новому году цены на ряд товаров вырастут, сообщает kp.ru. Портал также рассказал, что именно нужно приобрести уже сейчас, чтобы сэкономить перед началом 2023-го.

Так, россиянам лучше запастись алкоголем. В конце декабря в магазинах будет ажиотаж, к тому же меньше станет импортного спиртного. Кроме того, с января 2023 года на 5–10% увеличится минимальная стоимость этой продукции, причём реализовывать это будут постепенно — за месяц-полтора до Нового года.

Также стоит обратить внимание на икру, которая уже подорожала, она сейчас в дефиците. Закупиться стоит и другими ингредиентами для новогодних блюд, например консервированной кукурузой. Заранее лучше приобрести и сладости.

Не стоит забывать и про новогодние украшения, которые перед праздником могут также подорожать. Список дополняют и вещи для дома. Так, кухонный декор и текстиль, мыло ручной работы лучше купить заранее, чтобы подарить близким, друзьям и коллегам. Повышенный спрос в декабре может быть и на товары для детей, например на настольные игры и наборы для творчества.

Замыкает перечень техника, в частности телефоны, планшеты и ноутбуки. Здесь стоит быть очень осторожным, ведь продавцы изначально могут повысить цены, а в декабре заявить о якобы предновогодних скидках. Скорее всего, такие дорогостоящие вещи стоит купить заранее.