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22 октября, 14:14

В "Торпедо" объяснили отсутствие тренера Талалаева на матче с "Ахматом"

"Торпедо": Талалаев не полетел на матч с "Ахматом" из-за болезни

Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев не поехал с командой в Грозный на матч с "Ахматом" из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича [Талалаева] поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле", — рассказал главный врач московского клуба Кирилл Иванов.

По его словам, медицинский штаб временно рекомендовал тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение. Встреча "Ахмат" – "Торпедо" пройдёт 23 октября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Талалаев не поехал в Грозный из-за недопонимания с руководством "Ахмата". Напомним, Талалаев покинул "Ахмат" 11 сентября после поражения от "Пари НН". Утверждалось, что клуб уволил тренера прямо в перерыве встречи.

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Сайт ФК "Торпедо"

Артур Лапсаков

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