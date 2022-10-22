В "Торпедо" объяснили отсутствие тренера Талалаева на матче с "Ахматом"

Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев не поехал с командой в Грозный на матч с "Ахматом" из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича [Талалаева] поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле", — рассказал главный врач московского клуба Кирилл Иванов.