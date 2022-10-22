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22 октября, 14:06

Валиева отказалась комментировать ход допинг-расследования

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась комментировать расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил.

"Ничего не буду об этом говорить. Было очевидно, что я не буду на эти вопросы отвечать", — сказала она журналистам после выступления в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

В РУСАДА заявили о завершении расследования по делу Валиевой

В РУСАДА заявили о завершении расследования по делу Валиевой

Ранее РУСАДА выступило с заявлением, в котором сообщило, что не станет оглашать дату слушания, а также решение по делу о приёме допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Агентство сослалось на принципы международных и российских антидопинговых стандартов. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало российскую сторону раскрыть "уместный объём информации" по этому делу, оставив за собой право подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд.

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Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Артур Лапсаков

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