В РУСАДА заявили о завершении расследования по делу Валиевой

РУСАДА завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Веронику Логинову.

"Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний", — сказала Логинова.

Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным.

17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.