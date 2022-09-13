Стали известны участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил ещё на год отстранение всех российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. Помимо этого конгресс организации проголосовал за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Начиная с сезона 2024/2025 спортсмены смогут выступать на взрослом уровне с 17 лет.