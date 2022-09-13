Стали известны участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России определилась с участниками контрольных прокатов. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
- Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко;
- Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Акатьева.
- Парное катание: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Карина Акопова — Никита Рахманин, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
- Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся 24–25 сентября на столичной ледовой арене "Мегаспорт".
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил ещё на год отстранение всех российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. Помимо этого конгресс организации проголосовал за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Начиная с сезона 2024/2025 спортсмены смогут выступать на взрослом уровне с 17 лет.
ТАСС / Сергей Бобылев