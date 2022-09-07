Неизвестный пытался ночью поджечь каток "Хрустальный", на котором тренирует Тутберидзе

В ночь на 7 сентября неизвестный пытался поджечь отделение "Хрустальный" центра спорта и образования "Самбо-70", где работает знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу катка.

"Все живы-здоровы, никто не сгорел", — говорится в сообщении пресс-службы "Хрустального".

Президент "Самбо‑70" Ренат Лайшев считает, что попытка поджога вызвана нездоровым ажиотажем вокруг фигурного катания. По его словам, это мог сделать безумный фанат этого вида спорта.

"Уверен, что это следствие ажиотажа, который создали вокруг "Хрустального". <...> Это безумие какое‑то. Я думаю, это мог сделать какой‑то безумный фанат фигурного катания", — цитирует Лайшева "Матч ТВ".