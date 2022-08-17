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17 августа, 08:49

Канадская фигуристка Уивер оскорбила Этери Тутберидзе

Канадская фигуристка Кейтлин Уивер раскритиковала методы работы российского тренера Этери Тутберидзе и оскорбила специалиста. Сообщение она оставила в соцсетях.

Поводом для нападок на Тутберидзе стало интервью Алёны Косторной, которая призналась, что на юниорском уровне целый сезон каталась с переломом малой берцовой кости левой ноги. По словам спортсменки, но штаб Тутберидзе всё равно не давал возможность снизить нагрузку.

"Продолжайте говорить мне, что сестра лапши (именно так за границей часто называют Тутберидзе из-за её прически. — Прим. Лайфа) не несёт ответственность", — написала Уивер.

Фигуристка Косторная сообщила, что будет прооперирована из-за обострившейся травмы бедра

Фигуристка Косторная сообщила, что будет прооперирована из-за обострившейся травмы бедра

Добавим, что Алёна Косторная каталась под руководством Тутберидзе с 2017 по 2020 год, а также с 2021 по 2022 год, став за это время чемпионкой Европы и победительницей финала гран-при.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Шамиль Гаджиев

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