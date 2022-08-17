Канадская фигуристка Уивер оскорбила Этери Тутберидзе

Канадская фигуристка Кейтлин Уивер раскритиковала методы работы российского тренера Этери Тутберидзе и оскорбила специалиста. Сообщение она оставила в соцсетях.

Поводом для нападок на Тутберидзе стало интервью Алёны Косторной, которая призналась, что на юниорском уровне целый сезон каталась с переломом малой берцовой кости левой ноги. По словам спортсменки, но штаб Тутберидзе всё равно не давал возможность снизить нагрузку.

"Продолжайте говорить мне, что сестра лапши (именно так за границей часто называют Тутберидзе из-за её прически. — Прим. Лайфа) не несёт ответственность", — написала Уивер.