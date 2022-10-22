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22 октября, 11:29

Талалаев не полетел на матч с "Ахматом" из-за недопонимания с руководством ФК

СЭ: Талалаев не полетел с "Торпедо" на матч против "Ахмата" в Грозный

<p>Андрей Тала<u>лае</u>в. Обложка © <a href="https://torpedo.ru/news/44587/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Торпедо"</p>

Андрей Талалаев. Обложка © Сайт ФК "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с "Ахматом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Причиной этого решения могло стать "недопонимание Талалаева с руководством своего бывшего клуба".

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Напомним, Талалаев покинул "Ахмат" 11 сентября после поражения от "Пари НН". Утверждалось, что клуб уволил тренера прямо в перерыве встречи.

Артур Лапсаков

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