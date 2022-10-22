Талалаев не полетел на матч с "Ахматом" из-за недопонимания с руководством ФК
СЭ: Талалаев не полетел с "Торпедо" на матч против "Ахмата" в Грозный
Андрей Талалаев. Обложка © Сайт ФК "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с "Ахматом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Причиной этого решения могло стать "недопонимание Талалаева с руководством своего бывшего клуба".
Напомним, Талалаев покинул "Ахмат" 11 сентября после поражения от "Пари НН". Утверждалось, что клуб уволил тренера прямо в перерыве встречи.